В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявляют, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Об этом говорится в предварительных выводах ENEMO, представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Руководитель миссии ENEMO Златко Вуйович сказал, что в ENEMO предварительно оценивают, что выборы проводились прозрачно и, преимущественно, в соответствии с законами Украины и международными стандартами. В то же время, незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов, хотя нарушение правил проведения предвыборной агитации ограничивало честную конкуренцию среди кандидатов.

ENEMO подчеркивает, что избирательные реформы еще продолжаются, и заинтересованные стороны и органы власти должны уделять больше внимания соблюдению правил справедливой агитации, финансирования кампаний и регулированию работы СМИ.

По словам эксперта по вопросам выборов Пьера Петье, наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков, а на 6,8% зафиксировано отклонение от процедуры подсчета голосов. Однако наблюдатели отметили, что эти отклонения не повлияли на легитимность результатов.

В ENEMO отмечают, что Центральная избирательная комиссия действовала профессионально и коллегиально, ее официальные заседания были открыты для уполномоченных лиц. В то же время ЦИК поставила под сомнение право зарегистрированных украинских наблюдателей присутствовать на рабочих совещаниях ЦИК.

Наблюдатели отмечают, что на официальных заседаниях происходило, как правило, формальное голосование, тогда как фактические прения и принятие решений происходили во время подготовительных заседаний, на которые наблюдатели могли попасть по разрешению, которое не всегда был гарантировано.

В ENEMO считают, что большое количество зарегистрированных наблюдателей, хоть и является формальным свидетельством политической конкуренции, также ставит вопрос о потенциальной принадлежности предполагаемых "технических кандидатов" к другим кандидатам с более высокими политическими рейтингами. Тот факт, что многие кандидаты проводили едва заметные предвыборные кампании, мог указывать на такие принадлежности.

Кроме того, в ENEMO отмечают, что недостаточная определенность в законодательстве относительно финансирования избирательных кампаний позволяет кандидатам возможности для их незаконного финансирования.

Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявил, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

В свою очередь представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.

Республиканский международный и Национальный демократический институты США считают, что первый тур выборов президента Украины был свободным, честным и демократическим.