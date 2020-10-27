Очередные местные выборы в Украине были свободными и хорошо администрированными. Об этом сообщил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович во время оnline-пресс- конференции для представления своего предварительного заявления о местных выборах в Украине, которые были проведены 25 октября, передает Укринформ.

«48 долгосрочных наблюдателей наблюдали за этими местными выборами в Украине, и сейчас мы можем сказать, что в целом местные выборы 2020 года были свободными, был высокий уровень конкуренции, а также они были хорошо администрированными», - отметил Вуйович.

Он заметил, что этого удалось достичь независимо от того, что на процесс влияли вызовы, связанные с пандемией COVID-19, а также определенная сложность новой системы, предвзятое медиа-покрытие, определенные случаи подкупа избирателей и злоупотребление административными ресурсами.

«Эти выборы были организованы после того, как произошла реформа избирательной системы в Украине, и в целом мы можем сказать, что нормативно-правовая база, которая существует в Украине, обеспечивает надлежащие основания для проведения выборов в соответствии с международными стандартами», - добавил Вуйович.

Миссия ENEMO также положительно оценила работу ТИК на местных выборах в Украине.

«В целом работу и профессионализм ТИК можно оценить положительно, в частности учитывая все вызовы, хотя уровень готовности членов казался разным из-за частых изменений и недостаточной подготовки», - сказал Вуйович.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.