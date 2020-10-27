также в разделеВыборы
В Днипре у главы избиркома украли мешок с бюллетенями 14
МВД: Нарушения на местных выборах не были системными 12
На довыборах в Раду на Черниговщине лидирует кандидат от СН 15
Штепа не прошла во второй тур выборов мэра Славянска 53
ЦИК: Второй тур местных выборов может пройти в декабре 32
В ОБСЕ считают, что местные выборы прошли с соблюдением всех процедур 11
Местные выборы: На Черниговщине хотели проголосовать за Путина 47
«Опора»: Точной даты второго тура местных выборов пока нет 29
Ляшко требует расследовать возможный подкуп избирателей на своем округе 17
Экзит-пол: Штепа выходит во второй тур выборов мэра Славянска 17
КИУ: Местные выборы в целом соответствовали стандартам честных и демократических 13
Явка на выборах 25 октября составила 36,88% 16
ЦИК: Явка на выборах составила почти 37% 16
Владельцу ФК «Колос» сообщили о подозрении из-за подделки избирательной документации 54
«Агитационный ремонт» и пряники: ОПОРА фиксирует нарушения «Батькивщины» 17
В Донецкой области открыто уголовное дело по факту подкупа избирателей партией «Порядок» 144
«Опора» обратилась в МИД из-за агитации госсекретаря Венгрии за «Партию венгров Украины» 26
Сидевший за убийство экс-нардеп Лозинский баллотируется на главу ОТГ 22

Очередные местные выборы в Украине были свободными и хорошо администрированными. Об этом сообщил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович во время оnline-пресс- конференции для представления своего предварительного заявления о местных выборах в Украине, которые были проведены 25 октября, передает Укринформ.

«48 долгосрочных наблюдателей наблюдали за этими местными выборами в Украине, и сейчас мы можем сказать, что в целом местные выборы 2020 года были свободными, был высокий уровень конкуренции, а также они были хорошо администрированными», - отметил Вуйович.

Он заметил, что этого удалось достичь независимо от того, что на процесс влияли вызовы, связанные с пандемией COVID-19, а также определенная сложность новой системы, предвзятое медиа-покрытие, определенные случаи подкупа избирателей и злоупотребление административными ресурсами.

«Эти выборы были организованы после того, как произошла реформа избирательной системы в Украине, и в целом мы можем сказать, что нормативно-правовая база, которая существует в Украине, обеспечивает надлежащие основания для проведения выборов в соответствии с международными стандартами», - добавил Вуйович.

Миссия ENEMO также положительно оценила работу ТИК на местных выборах в Украине.

«В целом работу и профессионализм ТИК можно оценить положительно, в частности учитывая все вызовы, хотя уровень готовности членов казался разным из-за частых изменений и недостаточной подготовки», - сказал Вуйович.

Напомним, 25 октября в Украине  прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
45
Теги