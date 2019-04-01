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В Кремле считают преждевременным давать оценку выборам в Украине, поскольку предстоит второй тур голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Выборы в Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано, - сказал он. - Нужно подождать».

Представитель Кремля не стал говорить и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура. «Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не выявился победитель выборов, говорить считаем преждевременным», - отметил он.

Песков также прокомментировал слова главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, который рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. По словам представителя Кремля, это позиция депутатов, а «по Конституции основы внешней политики страны определяются главой государства, президентом».

Российская сторона не будет направлять поздравления никому из кандидатов в связи с выходом во второй тур президентских выборов на Украине, отметил Песков.

«Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно, поэтому, естественно, об этом речи не идет - потому что победитель выборов пока не определен в Украине», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Москва направлять поздравления кому-либо из кандидатов, выходящих во второй тур.

Напомним, по итогам обработки 70% бюллетеней первое место занимает глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,45%  голосов. Второе место за действующим главой государства Петром Порошенко с 16,18%.

 
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