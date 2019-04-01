По состоянию на полдень 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 71,27% протоколов на выборах президента.
Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,46% избирателей или 4 4 002 398 человек, Петра Порошенко - 16,18% (2 123 956), Юлию Тимошенко - 13,15% (1 728 315).
Замыкают первую пятерку Юрий Бойко с 11,54% (1 516 972) и Анатолий Гриценко - 7,05% (927 272).
1,18% бюллетеней признаны недействительными.
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