Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом заявил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования, передает ТАСС.

«На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», - сказал Калашников.

По его словам, «в первом туре [выборов президента Украины] были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России». «А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас», - подчеркнул глава комитета.

Однако, оговорился Калашников, такое возможное решение вовсе не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины, но только если им не будет переизбран действующий глава государства Петр Порошенко. «Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властями или контактировать. Но если будет Порошенко – какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный», - заключил политик.

Проект заявления «О непризнании итогов выборов президента Украины» внесла на рассмотрение 27 марта фракция ЛДПР. В нем ставится под сомнение «соблюдение законности при проведении выборов президента Украины в связи с наличием большого количества серьезных нарушений, ошибок, допущенных избирательными комиссиями», что, по мнению авторов, «в итоге не обеспечило необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей». «Депутаты Государственной Думы полагают, что массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата», - говорится в проекте документа.