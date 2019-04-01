Сегодня, 1 апреля, прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 12 декабря 2018.

«Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, что составляет существенное нарушение Российской Федерацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенного 31 мая 1997 в г. Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998, которое имеет существенное значение для осуществления объекта и целей настоящего Договора, исходя из положений статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров, статьи 24 Закона Украины «О международных договорах Украины» и в соответствии со статьей 40 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, Верховная Рада Украины постановила прекратить с 1 апреля 2019 действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», – говорится в документе.

Напомним, договор о дружбе был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

10 декабря 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон № 0206 о прекращении действия договора о дружбе, а 12 декабря он вступил в силу.

В марте текущего года Россия направила Украине ноту, обвинив украинскую сторону в невыполнении договора.