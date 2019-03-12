МИД РФ направил Украине ноту в связи с прекращением действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами от 31 мая 1997 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в Москве переложили ответственность за нарушения пунктов договора на Украину.

Так, к примеру, в статье 6 стороны берут на себя обязательство «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны», а также не допускать, «чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны».

«Что же делает Украина? В нарушение этих положений украинское руководство ратифицирует Меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины (2004 год), затем вносит поправки в Военную доктрину (2005 год), в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства, и принимает закон о внесении изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО. При этом даже не был задействован предусмотренный Договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса», - возмутились в МИД РФ.

Также в Москве заявляют, что Украина «грубо и систематически» нарушает статью 12, согласно которой стороны гарантируют «защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности», а также обязуются «содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации».

«Вместо этого майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины», - говорится в заявлении.

Что касается Крыма, в МИД РФ утверждают, что Украина «продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой».

«Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины. Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле. Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с агрессором нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», - резюмировали в Москве.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря 2018 Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

10 декабря документ подписал Президент Петр Порошенко.