также в разделеЭкономика
На мировых биржах выросли цены на пшеницу 12
Monobank вернул кредитные лимиты на карты клиентов 15
НБУ запретил расчеты в российских и белорусских рублях 141
НБУ остановил работу валютного рынка, зафиксировал курс и ограничил снятие налички 126
Украина теряет 3 миллиарда долларов в месяц из-за эскалации 22
Украинские предприниматели просят установить мораторий на плановые проверки в 2022 году 65
Не смог оплатить счет за газ: Коболев пожаловался на Нафтогаз 50
Украинцам назвали основные мифы о субсидиях 22
Дешеветь не будет: Эксперты спрогнозировали цены на автомобильное топливо 41
Шмыгаль: Энергосистема Украины готова к присоединению к европейской 103
Бывший «дорожный король»: Откаты на строительстве дорог составляют 30% 38
Украина ожидает от МВФ транш в $700 млн 22
Что происходит на рынке первичной недвижимости в феврале 189
В Украине легализовали виртуальные активы 21
Верховный Суд постановил расторгнуть контракт с Витренко 88
Рада уволила главу ФГИ 24
Минск обещает ответные меры после остановки Украиной транзита белорусского калия 47
Украина нашла способ обойти российскую блокаду в море 171

Украина обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с запросом на экстренное финансирование. Об этом сообщила директор учреждения Кристалина Георгиева, передает "Дом" со ссылкой на "Радіо Свобода".

По ее словам, у Фонда есть набор инструментов и продолжит дистанционные переговоры с украинскими властями.

В настоящее время МВФ изучает дополнительные возможности финансовой поддержки, кроме уже имеющейся программы Stand-by на 2,2 млрд. дол.

"Власти Украины также просят МВФ об экстренном финансировании", — добавила Георгиева.

Она отметила, что агрессия России будет иметь, между прочим, серьезные экономические последствия.

Глава МВФ также сообщила, что встретилась с исполнительным советом Фонда для предварительной оценки ситуации и заверила директоров, что Фонд продолжит сотрудничество с Киевом и группой Всемирного банка для координации поддержки Украины.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-by может выделить Украине транш на 700 млн долл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги