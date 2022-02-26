Украина обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с запросом на экстренное финансирование. Об этом сообщила директор учреждения Кристалина Георгиева, передает "Дом" со ссылкой на "Радіо Свобода".

По ее словам, у Фонда есть набор инструментов и продолжит дистанционные переговоры с украинскими властями.

В настоящее время МВФ изучает дополнительные возможности финансовой поддержки, кроме уже имеющейся программы Stand-by на 2,2 млрд. дол.

"Власти Украины также просят МВФ об экстренном финансировании", — добавила Георгиева.

Она отметила, что агрессия России будет иметь, между прочим, серьезные экономические последствия.

Глава МВФ также сообщила, что встретилась с исполнительным советом Фонда для предварительной оценки ситуации и заверила директоров, что Фонд продолжит сотрудничество с Киевом и группой Всемирного банка для координации поддержки Украины.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-by может выделить Украине транш на 700 млн долл.