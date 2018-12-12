Закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией сегодня, 12 декабря, вступил в силу.

Он был опубликован в парламентской газете «Голос Украины» 11 декабря.

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией предполагает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

Напомним, что документ был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

10 декабря документ подписал Президент Петр Порошенко.