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Закон о прекращении «большого договора» с РФ опубликован в «Голосе Украины» 47

Закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией сегодня, 12 декабря, вступил в силу.

Он был опубликован в парламентской газете «Голос Украины» 11 декабря.

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией предполагает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

Напомним, что документ был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

10 декабря документ подписал Президент Петр Порошенко.
ForUm

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