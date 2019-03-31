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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время выборов не было ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на волеизъявление граждан, сообщает 112 Украина

«Сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла этот тест, у нас сегодня жалоб было даже меньше, чем в 2014 году. Реально во время всего избирательного процесса мы не слышали ни одного нарушения, сообщения, которое могло бы повлиять на волеизъявление граждан. Мы прошли тест на нашу европейскость. И это означает, что все мы делаем относительно европейского направления очень правильно», - сказал Президент в ходе брифинга.

Порошенко убежден, что Украина успешно сдала тест на честные выборы. «И 21 апреля мы тоже блестяще справимся с задачей защиты волеизъявления», - добавил он.

Напомним, ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила об отсутствии системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины. 

По состоянию на 20:00 открыто 31 уголовное производство и составлено 18 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.
ForUm

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