По состоянию на 20:00 открыто 31 уголовное производство и составлено 18 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.



Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает УНИАН.

По его словам, по состоянию на 20.00 в правоохранительные органы поступило 1927 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Больше всего заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, зафиксировали в Киеве (238), Днепропетровской (282), Одесской (179), Донецкой (182) и Харьковской (176) областях.

«Крупных и резонансных происшествий не произошло», - сказал Яровой, а также добавил, что полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что среди заявлений о правонарушениях 122 связаны с незаконной агитацией, 112 - с фотографированием бюллетеней, 43 - с вероятным подкупом избирателя, 32 - с повреждением бюллетеней, 18 - с неподтвержденными заявлениями о заминировании избирательных участков, 11 - с попытками вынести бюллетени за пределы участка.



Напомним, ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила об отсутствии системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины.