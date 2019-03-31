также в разделеВыборы
Известный сторонник «русского мира» отличился на выборах в Днипре 4
В соцсетях с восторгом восприняли призыв Джамалы не голосовать за Зеленского 38
Президент: Выявленные нарушения не повлияют на результат выборов 10
Похоже на подкуп: Полиция заинтересовались получателями «матпомощи» 9
Закарпатские венгры пожаловались на украиноязычные бюллетени 17
Полиция зафиксировала попытку выноса с участка бюллетеней представителями Тимошенко 25
Российских пропагандистов не пустили на участок в Минске 14
Национальный экзит-пол: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8% 82
Зеленский отреагировал на результаты exit poll 62
В сети появилось видео подкупа избирателей в пользу Юлии Тимошенко 64
Экзит-пол «Социс»: Во второй тур проходят Зеленский и Порошенко 398
Полярники на станции «Академик Вернадский» уже проголосовали 25
В ЦИК уверяют, что кибератаки не повлияют на результаты выборов 53
Штаб БПП: В Киеве ставили подписи исчезающими чернилами 46
ЦИК: Системных нарушений на выборах пока не зафиксировано 13
На Запорожье зафиксировали подвоз избирателей к участку 29
СМИ: Власти могут сфальсифицировать выборы в пользу Порошенко 108
Названы самые популярные нарушения на выборах 47

По состоянию на 20:00 открыто 31 уголовное производство и составлено 18 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает УНИАН.

По его словам, по состоянию на 20.00 в правоохранительные органы поступило 1927 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Больше всего заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, зафиксировали в Киеве (238), Днепропетровской (282), Одесской (179), Донецкой (182) и Харьковской (176) областях.

«Крупных и резонансных происшествий не произошло», - сказал Яровой, а также добавил, что полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что среди заявлений о правонарушениях 122 связаны с незаконной агитацией, 112 - с фотографированием бюллетеней, 43 - с вероятным подкупом избирателя, 32 - с повреждением бюллетеней, 18 - с неподтвержденными заявлениями о заминировании избирательных участков, 11 - с попытками вынести бюллетени за пределы участка.

Напомним, ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила об отсутствии системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
8
Теги