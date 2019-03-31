По состоянию на 20:00 открыто 31 уголовное производство и составлено 18 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.
Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает УНИАН.
По его словам, по состоянию на 20.00 в правоохранительные органы поступило 1927 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Больше всего заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, зафиксировали в Киеве (238), Днепропетровской (282), Одесской (179), Донецкой (182) и Харьковской (176) областях.
«Крупных и резонансных происшествий не произошло», - сказал Яровой, а также добавил, что полиция продолжает работать в усиленном режиме.
Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что среди заявлений о правонарушениях 122 связаны с незаконной агитацией, 112 - с фотографированием бюллетеней, 43 - с вероятным подкупом избирателя, 32 - с повреждением бюллетеней, 18 - с неподтвержденными заявлениями о заминировании избирательных участков, 11 - с попытками вынести бюллетени за пределы участка.
Напомним, ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила об отсутствии системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время