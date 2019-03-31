По состоянию на 15:00 полиция зафиксировала почти 70 сообщений о незаконной агитации на выборах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 15:00 в органы полиции поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего сообщений – 68 – касаются незаконной агитации. Кроме того, в полицию сообщили о 42 случаях фотографирования избирательных бюллетеней, 20 случаях подкупа избирателей и о 19 фактах порчи бюллетеней.
Открыто 11 производств.
Сегодня, 31 марта, в Украине проходит первый тур президентских выборов.
В список избирателей внесены свыше 35,6 млн граждан Украины, более 315 725 человек временно изменили место голосования.
Отметим, что голосовать на выборах могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Принять участие в выборах не смогут только те лица, которых суд признал недееспособными.
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