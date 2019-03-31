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На данный момент в Украине проголосовали уже около пяти млн избирателей, или 16,63%, по всей стране, активнее всего - в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский во время брифинга в Киеве, передает УНН.

«В настоящее время получили избирательные бюллетени для голосования 4 млн 848 тысяч 926 граждан - избирателей Украины, что составило в целом по стране 16,63% избирателей Украины», - отметил он.

По его словам, наиболее активно проголосовали избиратели в Запорожской области - там бюллетени получили более 20% избирателей, наименее активно избирательные участки посещают жители Закарпатской области, где проголосовали более 8%.

Добавим, в Государственном реестре избирателей насчитывается около 30 млн избирателей.

Сегодня в Украине выбирают нового президента страны. По данным ЦИК, по состоянии на 11.00 явка избирателей составила 16%.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

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