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Явка избирателей на голосовании по выборам президента Украины по состоянию на 11.00 составила 16,08% без учета зарубежного избирательного округа.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Как отмечается, количество территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения на 11 часов - 81. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

Активнее всего голосуют в Кировоградской области (явка - 21,62%), в Черкасской области (20,05%), Полтавской (19,56%), Луганской области (19,51%).

Наименьшее количество избирателей пока пришло голосовать в Закарпатской области (явка 7, 95%), Черновицкой области (9,94%) и в Ивано-Франковской области (10,7%).

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

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