Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко отдал свой голос на президентских выборах 2019.

Порошенко проголосовал в Доме Офицеров в Киеве. Он прибыл на избирательный участок с женой и детьми.

Правоохранители незадолго до прибытия президента перекрыли движение перед зданием.

Явка избирателей на голосовании по выборам президента Украины по состоянию на 11.00 составила 16,08% без учета зарубежного избирательного округа.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.