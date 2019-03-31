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В Харьковской области сегодня, 31 марта, на выборах президента Украиныс незначительной задержкой открылись 2 участка, расположенные в Основянском районе и в городе Изюм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Отметим, на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1 тыс. 681 территориальная избирательная участок. Для обеспечения охраны публичного порядка на избирательных участках привлечены около 3879 сотрудников полиции.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

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