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На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальных избирательных участков для голосования на выборах президента Украины. Для обеспечения охраны публичного порядка на избирательных участках привлечены около 3879 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, сотрудники полиции обеспечивают круглосуточную охрану окружных и участковых избирательных комиссий. Перед привлечением на службу начальники обособленных подразделений проводят инструктажи с личным составом.

«На каждом избирательном участке будут нести службу работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для обнаружения взрывоопасных предметов создано 9 совместных групп взрывотехников», - говорится в сообщении.

Кроме обеспечения публичного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и во время их перевозки членами избирательных комиссий.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет 21 апреля.
ForUm

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