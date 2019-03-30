Национальная полиция в «день тишины» получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, в том числе 79 - о незаконной агитации.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов.

Отмечается, что оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений на линию 102 и информацию, выявленную аналитиками штаба в открытых источниках, включая СМИ и социальные сети. Также правоохранители находятся в постоянном контакте с Гражданской сетью ОПОРА.

В МВД подчеркнули, что правоохранители продолжают работать в усиленном режиме и охранять 29 тыс. 866 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасносюти и порядка на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.

31 марта к обеспечение общественного порядка будут привлечены более 135 тысяч правоохранителей органов системы МВД.

Также сообщается, что с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4 тыс. 891 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлены 655 административных протоколов.

Интересно, что принять участие в выборах планируют 85% украинцев.