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В Украине в субботу с полуночи объявили «день тишины» перед выборами президента.

В этот день согласно закону «О выборах Президента Украины» запрещается проведение каких-либо агитационных мероприятий, размещение рекламных бордов, распространение предвыборных агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации.

Согласно статье 57 закона предвыборная агитация начинается кандидатом на пост главы государства на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Центральная избирательная комиссия допустила к выборам 44 кандидата, однако до 7 марта пять человек добровольно отказались от участия в выборах. Таким образом, в бюллетенях будут фамилии 39 кандидатов.

Официальные результаты первого тура будут объявлены до 10 апреля, если ни один из кандидатов не наберет более 50%, объявят второй тур, который пройдет 21 апреля. Его результаты обнародуют до 1 мая, инаугурация президента состоится до 3 июня.

напомним, ранее Аваков заявил, что «на выборах нет рисков от радикальных групп».
ForUm

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