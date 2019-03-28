Подавляющее большинство украинцев - 85% намерены принять участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта, сообщает Укринформ.

«Подавляющее большинство граждан (85%) намерены принять участие в выборах Президента Украины: 62% в этом уверены и еще 23% примут участие «скорее всего», - сообщили авторы опроса.

Самая низкая готовность участвовать в голосовании оказалась у молодежи до 30 лет (уверены в своем участии в выборах 49% и примут участие «скорее всего» - 25%), а наибольшая готовность - среди граждан старше 60 лет (соответственно 67 % и 22%). Среди регионов наивысшую готовность принять участие в выборах выразили респонденты на западе, ниже - на востоке страны.

В то же время за неделю до выборов значительная часть респондентов - 24% (среди тех, кто намерен пойти и проголосовать) заявляют, что пока не определилась с кандидатом.

Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%; 3,2% - для показателей близких к 25%; 2,2% - для показателей близких к 10%; 1,7% - для показателей близких к 5% . Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет 21 апреля.