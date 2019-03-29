Полиция заявила о разоблачении схемы подкупа избирателей «за кандидата в президенты П.».

Гендиректор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко пригрозил Президенту Петру Порошенко судом из-за его заявлений о запуганных журналистах. А фигурант нового расследования «Схем» Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на Радио Свобода.

В Киеве в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, не принадлежащих Укрзализныце, произошел сход с рельсов семи грузовых вагонов.

На оккупированной территории Донбасса готовятся блокировать попытки местных жителей добраться до подконтрольных Украине территорий и проголосовать на выборах президента, заявили в СБУ.

В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что Постоянный совет ОБСЕ не может продлить мандат Специальной мониторинговой миссии.

Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявил об исчезновении части материалов дела в отношении Сергея Курченко и утверждает, что готовится его арест.

Председатель комитета Верховной Раде по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар имеет часть представлений от Службы безопасности Украины о том, что некоторые аккредитованные в ВР журналисты сотрудничают с российскими спецслужбами.

По факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения 36 ракет 5В27Д к ЗРК С-125 «Печора», принадлежащих ОАО «Рособоронэкспорт», открыто дело.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, которое для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране планировало воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 3 облгаза и обязала их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля.

Штаб операции Объединенных сил опровергает информацию о якобы продвижении и закреплении Вооруженных сил Украины в пределах города оккупированной террористами Горловки Донецкой области.