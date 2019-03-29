также в разделеОбщество
В штабе ООС опровергли информацию о входе ВСУ в Горловку 5
По делу о взрывах в Кропивницком задержали двух человек 9
За два месяца в Украине пропал без вести почти 1300 человек 21
СБУ разоблачила управляемых из РФ экстремистов, которые готовили теракты 42
Метеорологи утверждают, что лето увеличилось до четырех месяцев 36
Корабли РФ взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море 50
Чиновник Нацинститута стратегических исследований попался на взятке 18
В ОБСЕ не могут продлить мандат СММ 30
Двух харьковских полицейских задержали на взятке в $7 тысяч 37
Труба назвал причину нежелания создавать КДК 18
OCCRP: Манафорт и Янукович отмывали деньги через шведский банк 14
28 марта. Картина дня 25
В оккупированном Крыму арестовали еще 11 крымскотатарских активистов 17
Коломойского внесли в базу «Миротворца» 44
Луценко сообщил, кому объявили подозрение по делу Курченко 85
На Хортице – карантин из-за африканской чумы свиней 21
В Украине начали производство электромагнитного оружия 45
ГПУ: Подозрение Гонтаревой, Ложкину и Филатову объявлено с нарушениями 194

Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявил об исчезновении части материалов дела в отношении Сергея Курченко и утверждает, что готовится его арест.

Об этом Кулик сказал журналистам на выходе из здания Генпрокуратуры, сообщает УНИАН.

«Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было в соответствии с КПК», - подчеркнул Кулик.

Кроме того, Кулик заявил: «Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и арест мой, поэтому я поеду заниматься своими вопросами».

В то же время пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опровергла открытее уголовного производства против Кулика.

«Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома, и соответственно, не может идти речь о его аресте», – написала она.

Напомним, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершено расследование в отношении Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор подчеркнул, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

В то же время заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик в комментарии УНИАН подтвердил информацию СМИ о якобы предъявлении подозрений ближайшему окружению Президента Петра Порошенко. «Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сказал он.

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что сообщение о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги