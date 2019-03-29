Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявил об исчезновении части материалов дела в отношении Сергея Курченко и утверждает, что готовится его арест.

Об этом Кулик сказал журналистам на выходе из здания Генпрокуратуры, сообщает УНИАН.

«Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было в соответствии с КПК», - подчеркнул Кулик.

Кроме того, Кулик заявил: «Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и арест мой, поэтому я поеду заниматься своими вопросами».

В то же время пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опровергла открытее уголовного производства против Кулика.

«Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома, и соответственно, не может идти речь о его аресте», – написала она.

Напомним, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершено расследование в отношении Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор подчеркнул, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

В то же время заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик в комментарии УНИАН подтвердил информацию СМИ о якобы предъявлении подозрений ближайшему окружению Президента Петра Порошенко. «Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сказал он.

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что сообщение о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.