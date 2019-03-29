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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 «Печора», принадлежащих ОАО «Рособоронэкспорт», оперативники СБУ изъяли арсенал оружия.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мин МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов. Также были обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

Показательно, что военный груз ОАО «Рособоронэкспорт» хранился не в соответствии с наименованием и фактических изделий, а только по количеству тары и ориентировочному весу. По имеющейся информации, РФ использовала украинские порты, как транзитную «базу» для поставок вооружения в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых «закладок» оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ.

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Одесской области в порту правоохранители обнаружили 36 российских ракет «земля-воздух» для ЗРК «Печора». 
ForUm

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