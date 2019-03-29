Служба безопасности Украины прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, которое для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране планировало воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что группировка координировалось гражданином США Рустамом Ташбаевим, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морского училища, который в 2015 году был выдворен из Украины за подрывную деятельность.

По заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования «Украинскую повстанческую армию» («УПА» - с дислокацией за рубежом) и «Украинскую национальную армию» («УНА» - с дислокацией в Украине).

На территории нашего государства процесс создания «Украинской национальной армии» возглавил гражданин Украины Ю. Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и ограбления и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине. Установлено, что в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в Украине руководители «УНА» наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

Русский след в деятельности «УНА» подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. В частности правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности «УНА».

Во время проведения шестнадцати обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности.

«Все попытки расшатать ситуацию в Украине, в том числе под прикрытием патриотическими лозунгами, обречены на поражение. Служба безопасности Украины выполнит свои задачи по обеспечению безопасности наших граждан во время выборов президента Украины», – отметил председатель СБУ Василий Грицак.

В ходе следственных действий обнаружено и изъято автоматическое огнестрельное и холодное оружие, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи и документы, подтверждающие приготовление к свержению конституционного строя и подготовки с этой целью террористических актов членами «УНА».

Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых состоится совместный брифинг СБУ и Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы «Белая балаклава», члены которой, действуя по указаниям спецслужб РФ, готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента.