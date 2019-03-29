В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что Постоянный совет ОБСЕ не может продлить мандат Специальной мониторинговой миссии.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета организации в Вене, сообщает УНИАН со ссылкой на американскую миссию при ОБСЕ.

В частности, он заявил, что Соединенные Штаты разделяют разочарование и серьезное беспокойство, обусловленные «неудачей к настоящему времени продлить мандат СММ и достичь соглашения по бюджету». «СММ продолжает оставаться жизненно важным компонентом для обеспечения мирного урегулирования конфликта в Украине и символизирует актуальность и ценность этой организации как единого целого», - сказал американский дипломат.

Напомним, 22 марта 2018 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на год продлила мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.