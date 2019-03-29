Вчера, 28 марта, в 22:42 в Киеве в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, не принадлежащих Укрзализныце, произошел сход с рельсов семи грузовых вагонов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что указанная инфраструктура находится на балансе ЗАО «Киев-Днепровское МППЖТ», которое не входит в состав Укрзализныци.

По предварительной информации, причиной схода стало неудовлетворительное состояние путей вследствие ненадлежащего их содержания со стороны владельца - ЗАО «Киев-Днепровское МППЖТ». Сейчас специалисты ликвидируют последствия схода.

Фото: Информатор

Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано. Создана комиссия для расследования причин происшествия.