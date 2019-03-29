также в разделеСтолица
Депутату Киевсовета сожгли второй автомобиль 35
В Киеве ищут взрывчатку сразу в 4 ТРЦ 36
Земля под обрушившимся зданием в Киеве не принадлежит Укрзализныце 32
На столичной стройке обрушилось бетонное перекрытие, погибла женщина 63
Киев замело снегом 305
Полиция ищет мужчину, грозившегося взорвать офис Гриценко 27
ГБР начало расследовать ДТП с патрульными в Киеве 29
На приемную нардепа Березы в Киеве напали «титушки» 135
В Киеве авто патрульных попало в ДТП: водитель уснул за рулем 95
В центре Киева компания парней устроила драку с охранниками супермаркета 41
В Киеве от взрыва погиб разыскиваемый за убийство россиянин 60
В Киеве при взрыве гранаты погиб мужчина 32
Полиция: До 5 тысяч человек приняли участие в акции Нацкорпуса 77
ДТП в Киеве: столкнулись два такси, есть трое пострадавших 34
В Киеве началась акция протеста Нацкорпуса 843
Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста 54
Владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП 101
В Киеве ожидается усиление порывов ветра 65

Вчера, 28 марта, в 22:42 в Киеве в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, не принадлежащих Укрзализныце, произошел сход с рельсов семи грузовых вагонов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что указанная инфраструктура находится на балансе ЗАО «Киев-Днепровское МППЖТ», которое не входит в состав Укрзализныци.

По предварительной информации, причиной схода стало неудовлетворительное состояние путей вследствие ненадлежащего их содержания со стороны владельца - ЗАО «Киев-Днепровское МППЖТ». Сейчас специалисты ликвидируют последствия схода.

Фото: Информатор

Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано. Создана комиссия для расследования причин происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
49
Теги