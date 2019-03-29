Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 3 облгаза и обязала их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, сообщает Укринформ.

Как стало известно, штрафы на сумму 850 тыс. грн получили ПАО «Запорожгаз», ПАО «Черновцыгаз» и ОАО «Львовгаз».

НКРЭКУ также подготовит обращение в Антимонопольный комитет о возможном злоупотреблении монопольным положением облгазами.

«Компания будет выставлять счета бытовым потребителям исключительно по показаниям счетчиков потребителей. Что касается объемов газа для приведения к стандартным условиям, это - составляющая предельных объемов технологических расходов и потерь. Они включены в тариф на распределение природного газа и уже оплачиваются потребителем», - подчеркнула глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Напомним, 23 марта НКРЭКУ оштрафовала компании Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз на 850 тыс. грн каждую и обязала их до 5 апреля перечислить платежки бытовым потребителям.

26 марта НКРЭКУ оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля.