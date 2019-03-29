Гендиректор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко пригрозил Президенту Петру Порошенко судом из-за его заявлений о запуганных журналистах.

«Господин Президент! Вижу, вы на последней неделе открыто забеспокоились судьбой канала 1+1. Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отцепитесь», - написал он в Facebook.

При этом Ткаченко потребовал от Порошенко примеры запугивания журналистов.

«Буду вам признателен, если наведете примеры. Сейчас, если их не будет – собираюсь подать против вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно», - заявил он.

Напомним, 25 марта стало известно, что Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1».

23 марта в программе «Украинские сенсации-2019» на канале 1+1 заявили о том, что Президент Петр Порошенко якобы организовывал многочисленные коррупционные схемы, а также обвинили его в убийстве его собственного брата Михаила.

Также 23 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Кипрский суд Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследование в отношении Президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

24 марта Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) сообщило, что не открывало никаких расследований в отношении Президента Украины.