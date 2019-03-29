Председатель комитета Верховной Раде по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар имеет часть представлений от Службы безопасности Украины о том, что некоторые аккредитованные в ВР журналисты сотрудничают с российскими спецслужбами. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

«У меня есть часть представлений от Службы безопасности Украины, такие «журналисты» сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам. Для чего это делается? Именно для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массировано использовать это в средствах пропаганды», - рассказывает Сюмар.

Депутат считает, что потребность в регулировании порядка аккредитации журналистов в ВР уже «перезрела».

«4 тысячи аккредитованных журналистов в Верховной Раде - это маразм. Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента», - сказала руководительница комитета.

Политик считает, что председатель Верховной Рады должен подписать соответствующее положение об аккредитации.

«Я считаю, что председатель ВР должен подписать новое положение об аккредитации. Если мы уже закон не в состоянии принять, то хоть это надо отрегулировать хотя бы на таком уровне. В современном мире несложно проверить - написал журналист хотя бы несколько слов о парламенте или нет. Достаточно ввести в поисковик его имя вместе со словосочетанием «Верховная Рада», - отметила Сюмар.

В декабря 2017 года был зарегистрирован внесенный Сюмар законопроект №7395 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка информирования деятельности субъектов властных полномочий», в котором предлагалось, в частности, обязать журналистов акредитовуватися на каждую сессию Рады отдельно. Позже законопроект был отозван.

«Поскольку был огромный шум журналистского сообщества, так акредитоватися на каждую сессию - это, мол, большое неудобство, я отозвала упомянутый законопроект. Но на самом деле это создает проблему для самих журналистов, которые не могут нормально работать в Верховной Раде, потому что одновременно с ними там находится много непонятных людей «, - сказала Сюмар.

Она уверена, что Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики примет еще несколько решений о лишении аккредитации парламентских журналистов, «чтобы неповадно было всем подряд акредитовываться и заниматься информационным киллерством по заказу одних игроков против других».

Сюмар допускает, что лишенные аккредитации журналисты могут пытаться обжаловать в суде соответствующее решение комитета.

«Да, аккредитация - это не праздный инструмент, а создание условий для журналистов, которые занимаются освещением работы Верховной Рады. Если же лица получают карточку аккредитации, чтобы «козырять» ею перед полицией, то это несерьезно, и таким образом мы себя превращаем в клоунов», - отметила Сюмар.