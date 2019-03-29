Штаб операции Объединенных сил опровергает информацию о якобы продвижении и закреплении Вооруженных сил Украины в пределах города оккупированной террористами Горловки Донецкой области, сообщает Obozrevatel.

«Вся официальная информация есть на нашей странице в Facebook, другой информации у нас нет. Мы советуем всем обращаться к первоисточнику, у нас такой информации нет», – сообщили в пресс-центре ООС.

Ранее информацию о продвижении украинской армии на своей странице в Facebook опубликовал ветеран АТО Андрей Шор.

Эту информацию подтверждал и бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в «серой зоне» под Горловкой на 350 метров. Однако он отверг заявления о закреплении украинских военных в пределах оккупированного города.