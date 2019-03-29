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Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что у действующего главы государства расследование программы «Схемы» считают черным предвыборным пиаром, а фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на Радио Свобода.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, передает Украинская правда.

«Мы ценим работу журналистов, особенно журналистов-расследователей, но мы не считаем себя клиническими идиотами, когда за два дня до выборов появляются подобные расследования, что не является какой-то случайностью или совпадением обстоятельств», - заявил Медведев.

По его словам, расследование программы «Схемы», опубликованное накануне - это грязная предвыборная технология и «черный» пиар, как «все расследования последних времен». «Особенно, когда за расследование выдается банальный слив информации от одного из правоохранительных органов. И еще и по несвежему делу, которому несколько лет. Насколько я знаю, на сленге правоохранительных органов такие дела называются «висяками», - отметил представитель штаба.

Медведев сообщил, что Кононенко, которого упоминали в расследовании, намерен подать в суд на «Радио Свобода».

«Он считает распространенную информацию недостоверной, а также изготовленной с грубым нарушением журналистских стандартов. Соответственно он принял решение в ближайшее время подать иск в суд на Радио Свобода», - рассказал советник президента.

«Хотел бы подчеркнуть, что этот иск будет не в украинский суд, а в зарубежный суд. И, насколько мне известно, Кононенко имел определенную разговор с Грэмом Аткинсом, и Грэм согласился представлять его интересы и организации этого судебного иска», - добавил он.

Британский адвокат, который также присутствовал на брифинге, подтвердил, что разговаривал с Кононенко и согласился представлять его интересы.

Напомним, 28 марта журналисты программы «Схемы» опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника Президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
ForUm

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