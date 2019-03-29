На оккупированной территории Донбасса готовятся блокировать попытки местных жителей добраться до подконтрольных Украине территорий и проголосовать на выборах президента. Об этом в эфире «Прямого» заявил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

«На 31 марта на оккупированной территории Донбасса под руководством так называемых «министерства государственной безопасности» и «МВД» так называемых «ДНР» и «ЛНР» готовятся соответствующие меры принуждения, при которых будет активно освещаться тезис - народ Донбасса не признает выборы, которые проходят на подконтрольной Украине территории», - заявил он.

В частности Гуськов отметил, что на оккупированных территориях готовятся блокировать попытки местных жителей добраться до подконтрольных Украине территорий и проголосовать.

«Сегодня «министерствами госбезопасности «ДНР» и «ЛНР» создаются специальные отряды из пророссийских активистов, которые должны блокировать любые попытки местных жителей с оккупированной территории Донбасса перейти на подконтрольную Украине территорию и проголосовать. На сегодня почти 90 тыс. жителей Донбасса приняли решение и изменили свое место регистрации для того, чтобы принять участие в выборах», - сообщил руководитель аппарата председателя СБУ.

Гуськов добавил, что эти меры вызывают обеспокоенность тем, что российская сторона и подконтрольные российские вооруженные формирования готовы прибегнуть к вооруженным провокациям на линии разграничения.

«На сегодня это самая большая угроза. Мы имеем оперативные данные, что именно такие планы прописаны руководителями спецслужб РФ для подконтрольных структур «ДНР» и «ЛНР», - подчеркнул он.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет 21 апреля.