В Черкассах полиция «на горячем» зафиксировала подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты, сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня в полицию города поступило сообщение о том, что в одном из офисных происходит подкуп избирателей.

Прибыв на место происшествия по улице Святотроицкой, наряд патрульной полиции обнаружил большое количество граждан, которые стояли в «живой» очереди возле одного из офисных помещений.

На месте было обнаружено деньги в сумме более 1,6 миллиона гривен и почти 12 тыс. долларов США.

В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голоса 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах.

После приезда на место происшествия следственно-оперативной группы и предметного осмотра сотрудниками полиции были обнаружены крупные суммы денежных средств, в основном номиналом по 500 гривен, а также документация с персональными данными граждан. В частности, сведения со списками граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4500 гривен.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, а также опрашивает граждан, находившихся в офисном помещении и около него.

В ближайшее время всем этом будет дана правовая квалификация. В частности, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.