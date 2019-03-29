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Помпео о российских военных в Венесуэле: США не будут стоять, сложа руки 123

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Венесуэле присутствуют «российские специалисты» – они якобы прибыли в страну по контрактам на поставку специмущества.

«Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу», - подчеркнул Песков, сообщает УНИАН.

При этом ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, 24 марта появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро.

В Каракасе объяснили, что визит военных связан с реализацией прежде подписанных контрактов между РФ и Венесуэлой.

В США считают, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу, были сотрудники по кибербезопасности.

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Соединенные Штаты «не останутся в стороне»в ситуации с Венесуэлой, куда РФ направила два самолета с военными.
ForUm

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