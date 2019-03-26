Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Соединенные Штаты «не останутся в стороне» в ситуации с Венесуэлой, куда РФ направила два самолета с военными.

Об этом заявил в понедельник заместитель представителя Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Укринформ.

«Госсекретарь сообщил российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединенные Штаты и страны региона не останутся в стороне, в то время как Россия обостряет напряженность в Венесуэле», - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что введение в Венесуэлу российских военных с целью поддержки незаконного режима Николаса Мадуро продолжит страдания венесуэльского народа, который в основном поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, признанного многими странами временным президентом.

«Госсекретарь призвал Россию прекратить ее неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые желают лучшего будущего для венесуэльского народа», - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Напомним, накануне появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро.