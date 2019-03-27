также в разделеМир
Британское правительство отклонило петицию об отмене Brexit 15
Конгресс США поддержал законопроект о противодействии «Северному потоку-2» 52
Европарламент разрешил странам ЕС не переходить на летнее время 46
Пентагон выделил $1 миллиард на «стену Трампа» 32
Канада не признает контроль Израиля над Голанскими высотами 28
В ООН высказались о статусе Голанских высот 76
Помпео о российских военных в Венесуэле: США не будут стоять, сложа руки 118
В британской лаборатории нашли следы тротила на обломках самолета Качиньского 125
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами 36
ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения 46
Число жертв взрыва на китайском химзаводе увеличилось до 78 человек 24
В Калифорнии в результате стрельбы погиб 1 человек, еще 5 – ранены 22
В Израиле в результате ракетного обстрела пострадали 6 человек 33
Трамп о расследовании Мюллера: Полное и абсолютное оправдание 65
В Японии диверсанты устроили взрыв на военной базе США 320
Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля 27
В Венесуэле заявили, что военные РФ прибыли в Каракас на переговоры 74
Мюллер не нашел доказательств сговора между Москвой и Трампом 41

В США считают, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу 24 марта, были сотрудники по кибербезопасности.

Об этом агентству Reuters на правах анонимности сообщил американский чиновник, передает УНИАН.

«Правительство США считает, что российский военный контингент, прибывший в Венесуэлу в минувшие выходные, состоит из сил специального назначения, в том числе сотрудников по кибербезопасности», - говорится в сообщении.

По словам чиновника, Вашингтон всё ещё проводит оценку состава прибывших в Венесуэлу специалистов, среди которых есть представители сил специального назначения, киберспециалисты и специалисты из других сфер военного дела.

Присутствие войск РФ США назвали «безрассудной эскалацией» ситуации в Венесуэле.

Напомним, накануне появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро.

В Каракасе объяснили, что визит военных связан с реализацией прежде подписанных контрактов между РФ и Венесуэлой.

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Соединенные Штаты «не останутся в стороне» в ситуации с Венесуэлой, куда РФ направила два самолета с военными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги