В США считают, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу 24 марта, были сотрудники по кибербезопасности.

Об этом агентству Reuters на правах анонимности сообщил американский чиновник, передает УНИАН.

«Правительство США считает, что российский военный контингент, прибывший в Венесуэлу в минувшие выходные, состоит из сил специального назначения, в том числе сотрудников по кибербезопасности», - говорится в сообщении.

По словам чиновника, Вашингтон всё ещё проводит оценку состава прибывших в Венесуэлу специалистов, среди которых есть представители сил специального назначения, киберспециалисты и специалисты из других сфер военного дела.

Присутствие войск РФ США назвали «безрассудной эскалацией» ситуации в Венесуэле.

Напомним, накануне появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро.

В Каракасе объяснили, что визит военных связан с реализацией прежде подписанных контрактов между РФ и Венесуэлой.

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Соединенные Штаты «не останутся в стороне» в ситуации с Венесуэлой, куда РФ направила два самолета с военными.