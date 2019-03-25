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В Венесуэле заявляют, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Об этом заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник, сообщает «Украинская правда».

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках «продолжающегося военного сотрудничества двух союзников».

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания. 

Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

В то же время российские СМИ сообщили, что военнослужащие РФ прибыли в Венесуэлу для «проведения двусторонних консультаций», их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов.

При этом, ссылаясь на венесуэльские источники, СМИ сообщают, что  во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.

24 марта в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.

По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. 

Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.
ForUm

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