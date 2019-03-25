В Венесуэле заявляют, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.
Об этом заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник, сообщает «Украинская правда».
Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках «продолжающегося военного сотрудничества двух союзников».
В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания.
Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.
В то же время российские СМИ сообщили, что военнослужащие РФ прибыли в Венесуэлу для «проведения двусторонних консультаций», их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов.
При этом, ссылаясь на венесуэльские источники, СМИ сообщают, что во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.
24 марта в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.
Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.
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