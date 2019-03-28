также в разделеВыборы
Эксперт: Вокруг Зеленского сгруппировались пророссийские силы, ждущие его победы 18
Принять участие в выборах планируют 85% украинцев 7
Фейковые экзит-полы и провокация националистов: Разведка рассказала о планах РФ по дестабилизации выборов 78
Новинский в Одесской области: Нужно прийти на выборы и проголосовать сердцем 19
Эксперт: Тимошенко собирает спортивные бригады для срыва выборов 52
МВД напомнило о запрете публиковать результаты соцопросов перед выборами 41
Мороз снялся с выборов 115
«Это не сувенир»: за вынос бюллетеня с участка могут дать 5 лет тюрьмы 50
Нацсовет уличил 4 центральных канала в манипуляциях с соцопросами 100
МВД проверило безопасность всех избирательных участков 33
ГПСУ: Никто из российских наблюдателей официально границу не пересекал 28
Порошенко: Не Коломойскому и не Путину решать, кто будет украинским президентом 85
Место голосования сменили 315 тысяч украинцев 35
Украинцам будут выдавать паспорта и в день выборов 39
Журналистка: Зеленский боится выступать на прямых эфирах и участвовать в дебатах 118
Кандидаты потратили на агитацию 1,2 миллиарда, семь из них – ни гривни 46
На Киевщине секретарем УИК назначили человека, умершего в 2017 году 74
Суды во время выборов будут работать круглосуточно 37

Перед выборами президента Центральная избирательная комиссия зафиксировала нарушения в ходе президентской кампании со стороны банковской системы. Об этом рассказала заведующий отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, ЦИК обратится в Национальный банк по поводу нарушений банков во время избирательной кампании.

«Опишем все проблемы, которые возникали во время контроля избирательных фондов, чтобы НБУ обратил внимание банков, чтобы в дальнейшем нарушений не было. В частности, во время следующей избирательной кампании по выборам народных депутатов», - подчеркнула Вадимова.

Она добавила, что во время президентской кампании Центризбирком фиксировал определенные проблемы и нарушения со стороны банковской системы.

«В первую очередь, были задержки с открытием счетов избирательных фондов. Были вопросы, которые касались незачисления определенных взносов на счета избирательных фондов», - отметила она.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксированы нарушения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги