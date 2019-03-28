Перед выборами президента Центральная избирательная комиссия зафиксировала нарушения в ходе президентской кампании со стороны банковской системы. Об этом рассказала заведующий отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, ЦИК обратится в Национальный банк по поводу нарушений банков во время избирательной кампании.

«Опишем все проблемы, которые возникали во время контроля избирательных фондов, чтобы НБУ обратил внимание банков, чтобы в дальнейшем нарушений не было. В частности, во время следующей избирательной кампании по выборам народных депутатов», - подчеркнула Вадимова.

Она добавила, что во время президентской кампании Центризбирком фиксировал определенные проблемы и нарушения со стороны банковской системы.

«В первую очередь, были задержки с открытием счетов избирательных фондов. Были вопросы, которые касались незачисления определенных взносов на счета избирательных фондов», - отметила она.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксированы нарушения.