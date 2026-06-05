Українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей

Найбільші банки України оновили правила видачі готівки через банкомати та каси. Для частини клієнтів добові ліміти на зняття коштів стали нижчими, ніж раніше.

Нові обмеження стосуються клієнтів ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank. У фінансових установах пояснюють зміни посиленням фінансового моніторингу та боротьбою з тіньовими схемами обігу коштів.

Банки приділяють особливу увагу клієнтам, які регулярно знімають великі суми готівки або не можуть підтвердити джерела доходів. У таких випадках можуть застосовуватися додаткові обмеження.

Згідно з новими умовами, у ПриватБанку стандартний добовий ліміт на зняття готівки через банкомати становить близько 20 тисяч гривень.

В Ощадбанку ліміти залежать від типу картки: для зарплатних і пенсійних рахунків — до 25 тисяч гривень на добу, тоді як для кредитних карток обмеження знижено до 15 тисяч гривень.

У Monobank через банкомати можна знімати до 20 тисяч гривень на добу, тоді як у касах банків-партнерів ліміт сягає до 50 тисяч гривень.

Для клієнтів, яких банки відносять до категорії підвищеного ризику, добові обмеження можуть становити лише 5–10 тисяч гривень.

Фінансові установи пояснюють, що посилення правил є частиною політики підвищення прозорості операцій та виконання вимог щодо протидії відмиванню коштів. У межах цієї стратегії банки зобов’язані ретельніше контролювати рух фінансів клієнтів.

Очікується, що надалі банки продовжать посилювати моніторинг фінансових операцій та вдосконалювати системи перевірки клієнтів.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна приєдналася до міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS, що дозволяє податковим органам різних країн отримувати дані про рахунки та доходи громадян за кордоном. Це означає посилення контролю за фінансовими операціями українців, які проживають або працюють за межами країни.