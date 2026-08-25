Скільки грошей можна переказати без проблем: нові правила банків

Українські банки обмежують обсяг переказів фізичних осіб, які не мають підтверджених доходів. У межах однієї банківської установи клієнт може переказати іншим людям до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів, яких банк відніс до категорії підвищеного ризику, ліміт становить 50 тисяч гривень.

Обмеження стосуються як переказів з картки на картку, так і операцій за реквізитами IBAN. Водночас платежі за товари та послуги, комунальні рахунки, а також перекази між власними рахунками до цього ліміту не зараховуються.

Обмеження пов’язані з посиленням боротьби з використанням карткових рахунків у незаконних схемах, зокрема так званими дропами та відмиванням коштів.

У грудні 2024 року банки підписали меморандум про прозорість платіжного ринку. Спочатку максимальний обсяг переказів становив 150 тисяч гривень на місяць, однак із червня 2025 року банки знизили його до 100 тисяч. При цьому ліміт насамперед стосується клієнтів, які не можуть підтвердити походження своїх коштів.

Якщо клієнт отримує офіційну зарплату, пенсію чи соціальні виплати через банк або може документально підтвердити свої доходи, установі можна надати відповідні документи. Після перевірки банк може встановити індивідуальний ліміт відповідно до фінансових можливостей клієнта.

Окремі правила діють для волонтерів, які можуть підтвердити свою діяльність і цільове використання коштів.

Під час оцінювання банк аналізує фінансову поведінку клієнта: регулярність надходжень, обсяги операцій, історію рахунку та характер переказів. Особливу увагу можуть привернути нові рахунки, через які раптово починають проходити значні суми без очевидного джерела походження. Для клієнтів із високим рівнем ризику стандартний ліміт може становити лише 50 тисяч гривень на місяць.

Хоча меморандум єдиний для всіх, кожен банк реалізує його по-своєму:

ПриватБанк — 100 тис. грн або 200 операцій на місяць (50 тис. для клієнтів високого ризику), попереджає при досягненні 50% і 80% ліміту, підвищення можливе прямо через Приват24;

monobank — 100 тис. грн (або 50 тис.), часто застосовує індивідуальний підхід і швидко реагує через чат підтримки;

Ощадбанк — 100 тис. грн (або 50 тис.), але більш консервативний у питаннях підвищення ліміту;

Райффайзен Банк — від 50 до 100 тис. грн, з чітко прописаним правом банку коригувати суму залежно від ризик-профілю клієнта.

На практиці різниця між банками відчувається не стільки в цифрах, скільки в тому, наскільки швидко й гнучко система реагує на надані документи.

Тому перед великим переказом варто заздалегідь перевірити власний ліміт і, за необхідності, надати банку документи про доходи.

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