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В российском Ростове-на-Дону задержаны трое активистов «Крымской солидарности» Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров, в домах которых в аннексированном Крыму накануне прошли обыски.

Как сообщает «Крымская солидарность» в Facebook, Арифмеметов и Бекиров - гражданские журналисты, стримеры организации, а Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.

Обыск в их домах в Крыму 27 марта проходил при их отсутствии, уточнили в организации.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек. 
ForUm

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