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Здание Киевской городской государственной администрации на ул. Крещатик подсветят крымскотатарским традиционным орнаментом «орьнек».

«По случаю принятия решения и при содействии Ассоциации городов Украины, с которой 13 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО подписала Меморандум о сотрудничестве, в течение 16-17 декабря здание КГГА на Крещатике (г. Киев) будет подсвечено орнаментом орьнек с использованием технологии 3D mapping», - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал ForUm, на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже было принято решение о включении орнамента «орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
ForUm

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