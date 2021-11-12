Подконтрольный России «Центральный районный суд Симферополя» незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

25 октября Семедляев пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ «Крымского гарнизонного военного суда» за поддержку фигурантов «красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир». Применительно к нему был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

В настоящее время он помещен для отбывания наказания в изолятор временного содержания г. Симферополя.

Денисова считает решение так называемого «суда» примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар.

Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайтумера.

«Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированное статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности.

Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей», - резюмировала омбудсмен.