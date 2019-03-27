Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы об обысках у крымскотатарских активистов, которые российские силовики сегодня проводят в оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Я только что проинформировал генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы об очередной системной атаке российских оккупантов на крымских татар в Крыму. Подчеркнул, что речь идет о целенаправленной политике подавления. Призвал СЕ к действиям», – написал он.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона ожидает не только «очередного высказывания обеспокоенности», а ждет конкретных шагов по защите прав крымских татар. «Если эти шаги будут хотя бы на 50% такие же энергичные, как попытки некоторых влиятельных сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, выдав ей индульгенцию за агрессию против Украины, права людей в оккупированной зоне будут защищены», – отметил он.

«А то у нас так получается: если надо помочь России, то и заседания созываются, и документы готовятся, и юристы обосновывают позиции, и звучат заявления о необходимости конструктива. А когда надо защищать жертв российской оккупации, то сейчас максимум, что можно выжать из СЕ, это заявление об обеспокоенности», – подытожил Кулеба.

Кроме того, посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в Twitter, что Украина обратилась к Европейскому Союзу в связи с обысками у крымскотатарских активистов. «В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных», – написал он.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар.

В ходе обысков российские силовики задержали не менее 15 человек.