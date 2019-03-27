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Европейский Союз ожидает от РФ немедленного прекращения обысков в домах крымских татар и оказания правовой защиты всем, кто был незаконно задержан.

Об этом в среду в Брюсселе во время брифинга заявила пресс-секретарь Службы внешних действий ЕС Майя Косьянчич, сообщает Укринформ.

«Российская Федерация должна прекратить произвольные обыски частной собственности крымских татар и обеспечить соблюдение права на свободу выражения, мирные собрания, на свободу убеждений и религий - эти свободы должны соблюдаться в Крыму без дискриминации на любой почве», - сказала пресс-секретарь.

Она отдельно отметила, что российские власти должны немедленно обнародовать данные о лицах, которые были задержаны, о причинах задержания и предоставить каждому из этих людей возможность полноценной правовой защиты.

Косьянчич напомнила, что в декларации ЕС, которую высокий представитель ЕС обнародовала от имени всех стран-членов по случаю пятой годовщины незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, отмечается значительное ухудшение ситуации на полуострове с соблюдением прав человека. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода слова, религии и убеждений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Особенно грубо нарушаются права крымских татар. В частности, были закрыты крымскотатарские издания, запрещена деятельность Меджлиса как представительного органа крымских татар, осуществляются преследования лидеров Меджлиса и членов крымскотатарской общины.

Представитель ЕС напомнила также о выводах доклада верховного комиссара ООН по правам человека, в котором отмечается, что крымские татары продолжают сталкиваться с непропорциональными действиями российской полиции, им выдвигаются необоснованные обвинения в терроризме и экстремизме, путем и по процедурам, которые прямо нарушают права и свободы человека.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек. 

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы,  а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов. 
ForUm

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