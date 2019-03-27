В результате обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму российские силовики задержали не менее 16 человек, сообщает Крымская правозащитная группа.

Так, по данным на 12:30, задержаны:

1.Билял Адилов;

2.Изет Абдулаев;

3.Меджит Абдурахманов;

4.Тофик Абдулгазиев;

5.Фархад Базаров;

6.Джемиль Гафаров;

7.Риза Изетов;

8.Аким Керимов;

9.Алим Керимов;

10.Яшар Муединов;

11.Сейран Муртаза;

12.Сейтвели Сейтабдиев;

13.Рустем Сейтхалилов;

14.Шабан Умеров;

15.Рустем Шейхалиев;

16.Асан Яников.

Ранее сообщалось о 15 задержанных

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар.

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов.