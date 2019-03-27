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В результате обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму российские силовики задержали не менее 16 человек, сообщает Крымская правозащитная группа.

Так, по данным на 12:30, задержаны:

1.Билял Адилов;
2.Изет Абдулаев;
3.Меджит Абдурахманов; 
4.Тофик Абдулгазиев;
5.Фархад Базаров; 
6.Джемиль Гафаров;
7.Риза Изетов;
8.Аким Керимов;
9.Алим Керимов;
10.Яшар Муединов;
11.Сейран Муртаза;
12.Сейтвели Сейтабдиев;
13.Рустем Сейтхалилов;
14.Шабан Умеров;
15.Рустем Шейхалиев;
16.Асан Яников.

Ранее сообщалось о 15 задержанных

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар.

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы,  а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов. 
ForUm

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