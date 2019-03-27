В результате обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму российские силовики задержали не менее 16 человек, сообщает Крымская правозащитная группа.
Так, по данным на 12:30, задержаны:
1.Билял Адилов;
2.Изет Абдулаев;
3.Меджит Абдурахманов;
4.Тофик Абдулгазиев;
5.Фархад Базаров;
6.Джемиль Гафаров;
7.Риза Изетов;
8.Аким Керимов;
9.Алим Керимов;
10.Яшар Муединов;
11.Сейран Муртаза;
12.Сейтвели Сейтабдиев;
13.Рустем Сейтхалилов;
14.Шабан Умеров;
15.Рустем Шейхалиев;
16.Асан Яников.
Ранее сообщалось о 15 задержанных
Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар.
Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов.
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