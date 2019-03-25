В Украине выпустили серию памятных монет по случаю предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Монета входит в серию Духовные сокровища Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Посвящена событию, которое является утверждением большой исторической справедливости, гарантией духовной свободы нашего народа. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей», - отмечается в сообщении.
Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.
Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.
6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию.
7 января в Софийском соборе прошла праздничная Рождественская литургия, на которой был представлен томос.
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