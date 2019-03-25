также в разделеЭкономика
В Nord Stream 2 признали, что «Северный поток-2» не заменит транзит через Украину 33
Минэнерго РФ надеется на сохранение транзита газа через Украину 25
Укртрансгаз предложил Венгрии воспользоваться украинскими ПХГ 27
Российская компания решила отказаться от украинских ракет 143
Омелян рассказал, где разместят капсулы для украинского Hyperloop 72
НБУ прогнозирует замедление роста ВВП в 2019 году 35
НКРЭКУ оштрафовала 3 облгаза за доначисления в платежках 60
Курс гривни снова поднялся выше психологических отметок 78
Украина в январе импортировала газа на $57 миллионов 23
В Украине снова выросли цены на автогаз 40
40% миллионеров в Украине – женщины 29
В США обеспокоены неожиданными изменениями в уставе «Нафтогаза» 91
Гройсман о новом контракте с Коболевым: Есть четкие задачи и нет заоблачных выплат 49
АМКУ проверит строительство детсадов и школ в Киеве 23
В Украине убивают производство свинины путем импорта мясного мусора 139
РФ и Венгрия договорились о поставках газа без Украины 156
Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% 39
Валовой внешний долг Украины вырос на $515 миллионов 48

В Украине выпустили серию памятных монет по случаю предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Монета входит в серию Духовные сокровища Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Посвящена событию, которое является утверждением большой исторической справедливости, гарантией духовной свободы нашего народа. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей», - отмечается в сообщении.

 Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию.

7 января в Софийском соборе прошла праздничная Рождественская литургия, на которой был представлен томос.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги