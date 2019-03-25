Центральная избирательная комиссия передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Всего на 101 заграничный избирательный участок было передано 420 тыс. 342 бюллетеня.

После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на 263 тысячи увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов президента.

Всего было заказано более 60 млн бюллетеней в ходе подготовки к президентским выборам с учетом второго тура и 0,5% дополнительных бюллетеней.