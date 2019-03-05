Центральная избирательная комиссия заказала более 60 млн бюллетеней в ходе подготовки к президентским выборам с учетом второго тура и 0,5% дополнительных бюллетеней. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте ЦИК.

«В связи с появлением непрофессиональных комментариев в средствах массовой информации Центральная избирательная комиссия в очередной раз обращает внимание политиков и СМИ на то, что она открыта для объяснений и вопросов, если таковые появляются. Только такой подход является ответственным. Все остальное - это политически ангажированное попытки делегитимизации избирательного процесса, искусственного создания проблем для оправдания неудовлетворительных результатов избирательной гонки или политического пиара», - говорится в нем.

Объявление ЦИК торгов о закупке избирательных бюллетеней на очередные выборы президента было осуществлено исключительно на основании законов и законно.

Впервые в истории выборов в Украине закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О публичных закупках» от 25 декабря 2015 № 922-VIII.

«Заявленное в сообщении о намерении заключить соглашение количество бюллетеней формировалась с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями названного выше Закона. Иначе, чем проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 и в случае необходимости в день повторного голосования, Центральная избирательная комиссия действовать не могла, учитывая скоротечность избирательного процесса», - пояснили в ЦИК.

Кроме того, при формировании бюджетного запроса на 2019 еще 25 июля 2018 на основании бюджетного планирования было сформировано ожидаемое количество избирательных бюллетеней на очередные выборы с учетом возможного повторного голосования.

Ожидаемое количество заявленных в сообщении бюллетеней формировалось по состоянию на 25 июля 2018 в соответствии с поданной информации от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателях на дату проведения очередных выборов Президента Украины (с учетом среднемесячной текучести количества избирателей по каждой области) с учетом положений части 7 статьи 71 Закона Украины «О выборах Президента Украины» (избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке) с учетом кратности размещения избирательного бюллетеня в пределах полиграфического листа.

Таким образом и было рассчитано ожидаемое количество бюллетеней в день голосования и день повторного голосования:

30028913 (ожидаемое количество избирателей) + 150 145 (или 0,5%, согласно статье 71 Закона Украины «О выборах Президента Украины») + 742 (кратность, согласно с техническими возможностями Государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг) + 30028913 (потенциальное количество избирателей в день повторного голосования) + 150 145 (или 0,5%, согласно статье 71 Закона Украины «О выборах Президента Украины») + 742 = 60359600.

Учитывая, что расчеты проводились на 25 июля 2018 года, в день окончательного заказа бюллетеней их количество может отличаться, в соответствии с обновленными данными Госреестра избирателей по количеству избирателей на каждом участке, точном количестве кандидатов (что повлияет на размер бюллетеня) и других уточненных в соответствии с законодательством данных.

Напомним, лидер партии «Батьківщина» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что заказав 60 млн бюллетеней, ЦИК создает возможности для фальсификаций.

