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Услугой временного изменения места голосование на выборах президента 2019, по состоянию на 24 марта, воспользовались более 240 тысяч избирателей, сообщает Государственный реестр избирателей.
Динамика изменения места голосования росла с приближением последнего дня подачи заявлений. Например, в течение пятницы 22 марта избирательный адрес изменен сразу 34,5 тысячам избирателей.
«По состоянию 24 марта, услугой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах президента воспользовались 243 424 избирателей. В т.ч. членов окружных и участковых избирательных комиссий: 42 557», - говорится в сообщении. 
Наибольшее количество граждан, которые пожелали сменить избирательный участок зарегистрированы в восточных регионах страны. Так, заявления подали более 53 тысяч человек из Донецкой области и более 25 тысяч граждан из Луганской.
Чаще всего, граждане избирали другим местом голосования Киев, где пожелали проголосовать более 38 тысяч избирателей. Также, более 22 тысяч украинцев выразили желание проголосовать в Киевской области.
Более 2,5 тысяч избирателей подали заявления о том, что будут голосовать за границей Украины.
Напомним, что очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет 21 апреля.
К слову, сегодня посол США в Украине Мари Йованович обратилась к украинцам.
Полиция будет круглосуточно охранять все окружные избиркомы.
ForUm

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